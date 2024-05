Spaccio in piazza, due arresti

Servizio di controllo contro lo spaccio di droga in piazza Stazione, a Signa. I carabinieri della locale compagnia hanno effettuato una serie di verifiche nel corso del fine settimana, concentrandosi in modo particolare proprio nei dintorni della stazione, da tempo indicata dai residenti e dai pendolari come luogo di vendita di stupefacenti. E infatti, nel corso dei controlli, gli uomini dell’Arma hanno arrestato due persone: un nordafricano, classe 2005, e un albanese, classe 2006. All’arrivo della gazzella, i due hanno iniziato ad agitarsi, cercando di allontanarsi dalla piazza. Sono quindi stati fermati dagli uomini dell’Arma, che li hanno trovati in possesso di un involucro contente hashish, per un peso complessivo di 76,4 grammi. Inoltre i due avevano con sé 175 euro i contanti. Gli arrestati sono stati sottoposti a processo per direttissima, nel corso del quale i provvedimenti sono stati convalidati.