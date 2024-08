Spaccio e reati in calo, è polemica: "Dati non veri, si sta minimizzando"

"Lo spaccio è in calo a Campi? Siamo seri: la situazione in realtà è fuori controllo e finora non c’è stato alcun risultato tangibile da parte delle Forze di Polizia": il capo gruppo delle liste di centro-destra, Paolo Gandola, commenta così l’esito del tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è svolto in Prefettura.

Appuntamento al termine del quale il sindaco Andrea Tagliaferri (presente con il comandante della Polizia municipale, Simone Orvai), ha evidenziato che, rispetto allo stesso periodo del 2023, "è emersa una sostanziale stabilizzazione dei dati relativi ai furti in appartamento e agli altri reati, mentre è stata registrata una significativa riduzione delle truffe e una diminuzione del 38% dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti".

Dati che a Gandola non sono ‘andati giù’: "Finora il tavolo sull’ordine e la sicurezza pubblica non ha saputo elaborare alcuna strategia. Un esempio? Il Daspo urbano non è mai stato regolamentato a Campi e i dati che il sindaco avrebbe enunciato non rappresentano affatto la situazione reale presente in città". Già nelle scorse settimane il capogruppo era stato drastico in materia di sicurezza, rivolgendosi sempre al sindaco Tagliaferri: "La smetta di minimizzare e chieda subito aiuto al Prefetto e al Questore di a Firenze". Questa volta ha voluto essere ancora più incisivo: "La situazione dello spaccio non è più tollerabile, non solo a Villa Rucellai perché adesso è stata di fatto occupata anche l’area verde di via Magenta. Il sindaco se ne è accorto? Se sì, quando pensa di intervenire con controlli serrati? Quel giardino, da mesi, non è più utilizzabile dalle famiglie e dai residenti della zona vista la presenza, a tutte le ore del giorno e della notte, di decine di persone dedite all’attività di spaccio e che lì ‘bivaccano’ dando vita a una situazione di degrado inaccettabile".

Tornando infine al recente tavolo "al Prefetto – ha concluso Gandola - il sindaco ha posto il problema o ha fatto finta di nulla? Hanno parlato dei molteplici furti avvenuti nelle scorse settimane presso le abitazioni campigiane? E quale strategia, quali azioni mirate, sono state decise? A Campi da troppo tempo non c’è più sicurezza, il sindaco Tagliaferri ne prenda atto".