Firenze, fermato mentre spaccia alle Cascine: non è la prima volta

Firenze, 2 giugno 2023 - Spaccia alle Cascine. Ma questa volta ha dovuto fare i conti con i militari. Protagonista un viso noto alle forze dell'ordine.

Nel corso della serata di ieri, i carabinieri del Comando provinciale, durante un mirato servizio di contrasto alla spaccio di stupefacenti, hanno notato un uomo sospetto in bicicletta e hanno chiesto l'intervento dei colleghi in uniforme per controllarlo. Alla vista della "gazzella" ha tentato di allontanarsi velocemente e per questo motivo i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno provveduto a fermarlo per procedere al suo controllo.

L’uomo, non appena ha intuito le intenzioni dei carabinieri ha gettato due panetti di hashish e ha cercato invano di darsi alla fuga a bordo della sua bicicletta poiché è stato raggiunto e fermato dai militari operanti.

I carabinieri hanno recuperato i panetti del peso complessivo di circa 200 grammi. Da ulteriori accertamenti hanno anche rinvenuto all’interno della tasca destra dei pantaloni che indossava, ulteriori 10 grammi di hashish e 0,4 di cocaina mentre nella tasca posteriore destra la somma in contanti di 100 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’illecita attività. L'uomo è risultato essere un marocchino, classe 1983, già noto alle forze dell’ordine anche per reati della stessa natura, ed è stato arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.