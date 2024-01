Via Vittorio Emanuele, spaccata al Ferramenta: i ladri scappano con i coltelli

Firenze, 8 gennaio 2024 - Con un tombino hanno infranto la porta a vetri del negozio di ferramenta Bellini, in via Vittorio Emanuele, per poi scappare con il fondo cassa e una collezione di coltelli. E' quanto successo questa mattina, poco prima delle sei. "Abbiamo l'allarme collegato al cellulare e non appena è suonato siamo corsi a controllare cosa stesse accadendo ma i ladri erano già fuggiti" racconta Riccardo Bellini, il titolare.

Secondo quanto ricostruito attraverso la visione delle telecamere di video sorveglianza, i due malviventi avrebbero messo a segno il colpo in due tappe. In un primo momento, hanno preso un tombino a pochi metri dal negozio senza riuscire a infrangere la vetrata. Poi, i due sono tornati con uno di maggiori dimensioni portato via dall'ultimo tratto della strada. Una volta dentro, la coppia si è separata. Il primo si è diretto verso il fondocassa, l'altro verso la vetrina ed è scappato con alcuni dei coltelli che erano esposti.