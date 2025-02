Spaccata con tombino in centro

Non si ferma la scia di furti con spaccata ai danni delle attività. Alle quattro di ieri mattina, un uomo ha utilizzato un tombino per infrangere la porta a vetri del forno Becagli, in via Borgo Ognissanti. Il rumore ha però messo in fuga l’autore del gesto, che si è dileguato senza riuscire a rubare nulla, lasciando solo i danni alla vetrina del locale. Si tratta dell’ennesima spaccata nella zona, ormai al centro di un’ondata di episodi simili. Solo negli ultimi due anni, in questa strada si sono registrati almeno 50 casi di effrazione ai danni di attività commerciali. Negli ultimi mesi però la situazione era notevolmente migliorata e i furti quasi azzerati.

"Oltre ai maggiori controlli, credo che le attività debbano tornare a proteggersi con i bandoni. È un segnale di chiusura è vero, ma è l’unico modo per fermare i malviventi. Anni fa non era così, i malviventi in giro erano molti meno" dice Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgo Ognissanti. Sempre nella notte tra domenica e lunedì a essere colpito anche il Caffè Cerino di via della Scala. Il copione lo stesso: con un tombino è stata infranta la vetrata. Un’escalation che riguarda tutta la citta. Tra gli ultimi esercizi colpiti ci sono il bar Melody, il bar Francesconi in piazza Pier Vettori, il caffè Bonaiuti di viale Belfiore e la pasticceria Bellucci di via Ferdinando Paoletti.

Rossella Conte