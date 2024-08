Sottopasso, altro camion incastrato . Traffico in tilt fino a Lastra a Signa

Ancora un camion incastrato nel sottopasso ferroviario della Costa, a Signa. Nonostante cartelli e dissuasori, si tratta di un problema che purtroppo continua a ripetersi con una frequenza e con conseguenze non solo per i camionisti coinvolti, ma anche per tutto il traffico della zona. Nel tratto della Costa, infatti, non esiste al momento una strada alternativa a via Roma e la presenza di un camion nel sottopasso paralizza di fatto l’intera circolazione fra Signa e Lastra. Anche in questo ultimo incidente, registrato venerdì mattina, le ripercussioni sul traffico sono state pesanti, nonostante il periodo estivo e di minor intensità dei flussi.

Proprio per ovviare a questo problema, è stato elaborato da alcuni anni il progetto per un nuovo sottopasso ferroviario che dovrebbe collegare il ponte sull’Arno con il parcheggio scambiatore e poi con via Arte della Paglia.

Per l’opera si stima una spesa di circa 11 milioni di euro mentre, a livello di tempi, il Comune ha annunciato di voler completare la progettazione esecutiva entro il 2026. La nuova viabilità prederebbe il via da via Gramsci, registrando poi una svolta a destra oltre via delle Terrecotte, una rampa a scendere e, a seguire, il sottopasso ferroviario che supererebbe i binari e riemergerebbe all’altezza del parcheggio scambiatore. Da qui (dopo la costruzione di un ulteriore tratto di strada) le auto potrebbero raggiungere in futuro direttamente via Arte della Paglia, evitando sia la Costa che via Roma.