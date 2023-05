Sotto sequestro noto autolavaggio

Era uno dei luoghi più frequentati dagli automobilisti della zona. Con un movimento costante, lungo tutto l’arco della giornata. Adesso, almeno per qualche tempo, l’attività sarà ferma. Il locale di via Lisbona, nel cuore di Pontassieve, che ormai dal 2021 funzionava da autolavaggio è stato infatti posto sotto sequestro giudiziario. Sul posto, attaccati agli ingressi della struttura, ci sono adesso i sigilli applicati dalla Polizia Municipale Arno Sieve dei Comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno, che pochi giorni fa ha riscontrato elementi non chiari. Da parte degli agenti c’è infatti il sospetto della presenza di uno scarico in fognatura pubblica di reflui industriali senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 124 comma 1 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 numero 152 del codice dell’ambiente.