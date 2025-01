Sostegno alle famiglie in Finanziaria

Miceli

Tra le novità principali della manovra di Bilancio, emergono una serie di interventi mirati al sostegno delle famiglie. Tra queste vi è il bonus economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica con copertura fino al 30% del costo dell’elettrodomestico, con un tetto di 100 euro (200 per famiglie con Isee sotto i 25.000 euro).

Sono state introdotte delle semplificazioni per visite Inps per patologie oncologiche, infatti fino al 31 dicembre, l’accertamento delle prestazioni per patologie oncologiche potrà avvenire sulla base dei soli atti documentali, salvo richiesta specifica di visita. Sarà inoltre effettuata un unica visita Inps valida sia per ottenere le agevolazioni della legge 104 1992 che per il collocamento mirato al lavoro.

Inoltre per tutte le prestazioni Inps, dal 1° gennaio, nei casi in cui sia richiesto di documentare un pagamento, l’Inps acquisirà le informazioni direttamente dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, eliminando l’obbligo per l’utente di presentare copia della fattura.

È stato potenziato l’assegno di inclusione e supporto formazione lavoro, sono previste delle variazioni dei parametri Isee e reddituali che ampliano la platea dei beneficiari. Viene inoltre incrementato lievemente l’importo sia dell’integrazione al reddito che per l’affitto.

L’indennità per il congedo parentale aumenta all’80% (rispetto al 60-30% attuale) per due mesi ulteriori, portando il totale a tre mesi, usufruibili entro il sesto anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Da segnalare anche l’ampliamento dell’accesso al bonus per gli asili nido o supporto domiciliare per i figli fino a 3 anni.

