Sosta, Ztl ed eccesso di velocità. Diminuiscono le contravvenzioni

I dati si riferiscono allo scorso anno – quelli relativi agli ultimi mesi sono in elaborazione e saranno disponibili tra fine agosto e gli inizi di settembre – ma ciò che si può dire è che a Firenze le contravvenzioni per eccesso di velocità, ingressi abusivi nelle Zone a traffico limitato Ztl e per sosta vietata sono in sensibile diminuzione. Analizzando i numeri, fino al 2023 si evidenzia un dimezzamento (-50,4%) del numero dei verbali, passati da 95.422 a 47.273. Un trend in riduzione, e che a fine settembre registrava una flessione del 60,8%. Ad oggi, quindi, solo il 40% delle sanzioni elevate riguardano l’eccesso di velocità, con una decremento rispetto al 2022, quando la percentuale si attestava sul 43%. Molto significativa è la quota parte relativa alle porte telematiche (nel 2022 era il 45%, a fine settembre 2023 si è ridotta al 34%) e quella che invece riguarda le altre violazioni al Codice della Strada (12% nel 2022, 26% nel 2023).

I numeri in possesso della polizia municipale confermano che le sanzioni riguardano in gran parte i turisti sia italiani che stranieri. Sul totale dei verbali per eccesso di velocità notificati a cittadini italiani quelli dei residenti a Firenze sono il 16% e quelli relativi ai residenti della Città metropolitana il 18%. Il resto, pari al 66%, riguarda residenti fuori provincia e quindi per la gran parte turisti. E questo numero diventa ancora più significativo se si considera il balzo in avanti delle sanzioni notificate a cittadini stranieri: sul complesso dei verbali per eccesso di velocità e divieto di sosta sono passati dal 23% del 2022 al 34% del 2023. Significativi anche i numeri delle sanzioni dalle porte telematiche sul complesso dei verbali notificati a cittadini stranieri: 75% nel 2022 e 65% nel 2023.

Intanto, come già annunciato, Palazzo Vecchio sta lavorando a una campagna di comunicazione all’estero. Una sorta di ‘alert’ da diffondere anche sui canali social di Comune e Convention Bureau "per informare i visitatori delle numerose possibilità di mobilità" messe a disposizione dal capoluogo toscano "per limitare al massimo l’uso delle auto private".

A.P.