Sos incendi, allarme campi incolti. Rischio stop dei barbecue all’aperto

Alla tradizionale gita di Ferragosto non si rinuncia neppure con 40 gradi, ma in questa estate bollente scatta l’avvertimento: severamente vietato accendere falò e fuochi senza supervisione e in zone in cui non è consentito per evitare di scatenare incendi, con buona pace delle grigliate in mezzo ai prati. L’allarme arriva dalla Vab di Fiesole, che ricorda come le alte temperature e l’erba secca siano ottime esche per il fuoco con il rischio altissimo di mandare in fumo boschi e campi, con danni economici e ambientali incalcolabili.

Quindi occhio alle grigliate all’aperto ma attenzione anche a dove si parcheggia l’auto."La marmitta catalitica surriscaldata può incendiare la vegetazione arida – spiega Guito Tozzi volontari vab Fiesole – Inoltre in questo periodo è consigliato non avere accanto alle abitazioni cataste di legna o altro materiale infiammabile".

Sorvegliati speciali sono i terreni incolti. Erba alta, rovi e sterpaglie abbandonati vengono segnalati dai Boscoli alla Faentina, da Montebeni a Compiobbi e verso Settignano. Nelle attività domestiche si raccomanda di non usare attrezzi che potrebbero produrre scintille o fiamme vicino alla vegetazione. E, va da sé, che non si devono abbandonare mozziconi di sigaretta a terra. Proprio una cicca lanciata da un veicolo lungo strada è la probabile causa di incendio che domenica è divampato tra Casa la Vento e Bivigliano.

Per fortuna, grazie alla tempestiva segnalazione e al pronto intervento delle squadre della Vab Fiesole, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, è stato possibile contenere il danno a 700 mq di sterpaglie bruciate. Il rapido intervento ha evitato il peggio anche al Lago di Romena, sopra Compiobbi.

Stavolta a causare l’incendio di 500 metri quadrati di oliveta è stato un trattore, che ha preso fuoco per un guasto. Sul posto con due squadre la vab di Fiesole, i Vigili del Fuoco e carabinieri della forestale, che accerteranno le eventuali responsabilità "In caso di avvistamenti di fumo raccomandiamo di contattare immediatamente l’800425425 perché pur essendo in pochi è importante essere sempre pronti e intervenire rapidamenre. Per questo- conclude Guido- aspettiamo a braccia aperte chi vuole venire a darci una mano".

Daniela Giovannetti