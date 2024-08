Sorveglianza sugli scuolabus. Attivato il servizio da settembre

Sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico, via al bando. L’amministrazione comunale di Scandicci da il via all’assegnazione del servizio di controllo e accompagnamento degli alunni sui bus di linea del trasporto pubblico locale.

Il servizio viene svolto ogni anno usando il volontariato.

Iin pratica i volontari salgono sui mezzi di trasporto insieme ai piccoli studenti delle elementari e medie controllando che non ci siano problemi durante il viaggio verso gli istituti scolastici, che scendano alla fermata corretta non andando oltre, e soprattutto che gli studenti non abbiano contatti con malintenzionati.

Il comune con il bando ha ritenuto di garantire la continuità del servizio, assicurandone con il bando lo svolgimento per i prossimi due anni scolastici riconoscendo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, l’importo massimo di 58.510 euro.

Il bando resterà affisso all’albo pretorio del comune fino al 2 settembre prossimo, termine ultimo per la presentazione delle domande.

Dall’atto sarà possibile desumere le modalità di partecipazione, le modalità del servizio e i requisiti per prendere parte alla gara. Fino allo scorso anno, era Auser l’associazione che aveva in carico questo genere di servizio, vedremo chi sarà l’assegnatario al termine delle procedure.