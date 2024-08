Sorveglianza scuolabus. Si avvicina la scadenza per avanzare la richiesta

Ultimi giorni per chiedere il servizio di sorveglianza per le scuole d’infanzia comunali e private. Il bando aperto dal comune scadrà lunedì. Sono ammesse a partecipare i nuclei familiari degli allievi iscritti per l’anno scolastico in corso; in caso di strutture private, con isee tra 35mila e 50mila euro. Il minore deve essere collocato in lista d’attesa per i servizi comunali. In caso di plesso di proprietà comunale, il minore non dovrà essere beneficiario della misura regionale ‘nidi gratis’ e l’importo mensile della retta non dovrà essere inferiore a 534,60 euro. Le domande potranno essere presentate, fino a lunedì esclusivamente online da genitori o tutori esercenti la potestà parentale dei minori. Si può farlo solo on-line accedendo al sito: https://sibyl-online.it/?pa=Scandicci mediante uno dei seguenti sistemi di identificazione: SPID oppure CIE. Il servizio è importante come aiuto ai genitori lavoratori soprattutto quelli che non hanno possibilità di appoggio dei figli a parenti. Ogni anno sono molte le domande per accedere al servizio, vero e proprio welfare aggiuntivo nel panorama istruzione.