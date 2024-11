Sorprese fuori stagione. Omaggio a Glauco Mauri

Dopo l’esordio con il ‘tutto esaurito’ di ’Il bar sotto il mare’, il Teatro Manzoni di Calenzano propone due appuntamenti fuori stagione per questo fine settimana. Stasera (ore 21,15) è previsto ’Cirano… di Bergerac’ di Teatro Instabile: una messinscena, dal ritmo serrato e travolgente, interamente in rima, tratta dal capolavoro di Rostand, impreziosita da una scenografia che ci riporta alla commedia dell’arte ed alle compagnie di girovaghi ormai scomparse. Sul palco sei attori: Aldo Sicurella, che cura anche la regia, Monica Pisano, Marta Proietti Orzella, Jan Maccioni, Stefano Corda.

Il secondo spettacolo, domani sempre con inizio alle 21,15, sarà invece un omaggio a Glauco Mauri a un mese dalla sua scomparsa. In questo momento infatti la Compagnia Mauri Sturno e il suo direttore artistico Andrea Baracco ricordano il grande attore con letture-spettacolo in tutta Italia. Il progetto, partito dal Teatro Tordinona di Roma, arriverà anche al teatro di Calenzano con la lettura del ’De Profundis’, la lunga lettera di Oscar Wilde della quale aveva curato la versione teatrale, e che è stata interpretata da Mauri per una sola sera, lo scorso 20 settembre. Al Teatro Manzoni la versione teatrale della lunga lettera, indirizzata al giovane Bosie (Alfred Douglas) che Oscar Wilde scrisse durante gli ultimi mesi di detenzione nel carcere di Reading, sarà letta in scena da Lorenzo Degl’Innocenti. Quasi una autobiografia, che l’autore con la sua arte arguta e intelligente ha trasformato in una parabola universale della sofferenza. Entrambi gli spettacoli saranno al prezzo speciale di 5 euro. Per prenotare: [email protected] .

S.N.