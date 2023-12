Sorprese dentro un edificio con la lastra per aprire le porte. Denunciate quattro giovani dell’Est

Si erano intrufolate venerdì sera in un edificio della centralissima via de’ Pecori con l’intenzione di aprire qualche porta non chiusa con le mandate: una delle quattro giovanissime serbe e croate, fermate dagli agenti delle volanti, aveva infatti con sé la tipica lastra di plastica che serve a far scattare la serratura. Al controllo, poi, i poliziotti hanno scoperto che due erano già gravate da un’ordinanza del giudice di Trieste per furti e un’altra si era allontanata dai domiciliari disposti dal tribunale. Le quattro donne, tra i 26 e i 23 anni, sono stati poi denunciate per tentato furto.