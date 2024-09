Sorpresa Dinamo Florentia. Colpo grosso Gallianese

Nel Girone D colpo grosso delle Gallianese che vince 2-0 sul campo della Virtus Rifredi con gol dell’esperto bomber Coralli e di Simiele nel secondo tempo. Parte bene la Folgor Calenzano che batte 1-0 l’Aglianese nell’attesa derby, decide all’85’ la rete di Bardazzi. Impreviste sconfitte casalinghe per Novoli e Sagginale, entrambe superate per 1-0 fra le mura amiche. Il Novoli nonostante una continua pressione offensiva esce dal campo sconfitto per il gol dei pratesi del Maliseti Seano segnato da Simeone. Il Settimello passa a Sagginale con rigore trasformato da Calabretta al 58’. L’Olimpia Quarrata supera per 2-1 il Casale Fattoria con doppietta di un Paolini scatenato, per il Casale a segno Ciaccio. Partita spettacolare e dalle mille emozioni tra Albacarraia e San Godenzo terminata 3-2 per la formazione locale di Carraia. Locali subito in vantaggio con Fedi al 2’ minuto di gioco, poi la risposta del San Godenzo che pareggia con Barry al 15’. Nella ripresa l’Albacarraia realizza al 10’ e al 15’ due gol con Mbengue e Fedi, il secondo del San Godenzo, ancora di Barry, arriva nel finale.

Nel Girone E risultato a sorpresa sul campo di San Casciano, nella partita di cartello della prima giornata. La neo promossa Dinamo Florentia vince 2-1 espugnando il campo della Sancascianese. Subito in vantaggio gli ospiti al 13’ con il centravanti Marrani che, a seguito di calcio d’angolo, si esibisce in una rovesciata all’altezza del dischetto di rigore superando il portiere Minó. Nella ripresa la Sancascianese attacca con insistenza e arriva al pareggio: pallone sui piedi di Magnelli con tiro respinto e Magistri di sinistro mette dentro. Ma l’euforia dura solo due minuti poiché la Dinamo Florentia reagisce subito e realizza il secondo gol con Marrani che serve un assist a De Gori che non sbaglia. L’allenatore dei locali Latini corre ai ripari e inserisce tre nuovi giocatori con D’Urso che serve Magistri, ma stavolta il fantasista non concretizza. I locali continuano a premere ma senza fortuna: prima Magistri di tacco per Fusi, poi Lumachi sfiora il gol ed è ancora Sancascianese con D’Urso ma la sfera è fuori. La Dinamo Florentia però reagisce ed è pericolosa su calcio piazzato con Colaianni, ma il portiere locale Minó respinge in tuffo. Finale con la Sancascianese ancora in avanti ma senza concretizzare. In evidenza la bella vittoria del Barberino Tavarnelle per 3-0 sul campo dell’Ambra con gol di Corti, Ghelli e Ruffo. La Castelnuovese batte 2-0 l’Audace Legnaia con reti di Zamboni e Renzi. Partono bene Incisa e Reggello con vittorie importanti. L’Incisa batte 1-0 il Porta Romana con gol di Autiero. Il Reggello vince 2-0 sul Chianti Nord, reti di Vestri e Giachi.

Francesco Querusti