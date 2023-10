"Sonia Elisi surrogata al Consiglio Comunale: opposizione esclusa"

Sonia Elisi è la nuova consigliera del Pd: subentra alla dimissionaria Gloria Mugnai, surroga ratificata nella seduta di ieri del consiglio, ma in assenza dei rappresentanti dell’opposizione. La motivazione scritta da Veronica Nenci e Virginia Calcinai (Lista civica Nenci), Oleg Bartolini (FdI) e Gabriele Cicogni (Gruppo misto) è stata distribuita tra i presenti. "In conferenza capigruppo – dicono - avevamo chiesto di rinviare al pomeriggio o anticipare di qualche giorno perché quella mattina eravamo impossibilitati a partecipare. Sindaco e presidente del consiglio hanno addotto giustificazioni contraddittorie, tra cui la necessità di fare consiglio il 27 per la surroga. Ma le dimissioni sono state presentate il 14: non viene rispettato comunque il termine dei 10 giorni. Ci hanno risposto che non è perentorio". Denunciano dunque "una dispotica violazione dei diritti delle opposizioni e regole disattese".