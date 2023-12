Solidarietà. Il fondo del Comune per affitti e disabilità

Il Comune destina un fondo di 50mila euro a misure di solidarietà. Le risorse saranno utilizzate, in parti uguali, per l’incremento del contributo affitto e per l’aumento delle quote di trasferimento alla Società della Salute per il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità. La voce dello stanziamento è stata inserita nella variazione di bilancio approvata, nei giorni scorsi, dal Consiglio comunale. Gli obiettivi della destinazione del fondo – sottolineano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti - sono stati condivisi con le organizzazioni sindacali con cui è stato portato avanti un discorso. L’amministrazione comunale aveva già previsto per il contributo affitti lo stanziamento, nel 2023, di 94mila euro, andando a coprire la mancata erogazione del fondo statale. . L’obiettivo è andare a coprire tutte le domande presentate, di cui è in corso l’istruttoria.