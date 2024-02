Solidarietà dello sport per l’alluvione

Lo sport calenzanese continua a mobilitarsi per il territorio di Campi Bisenzio colpito dall’alluvione nel novembre scorso. Tante cose rimangono ancora da fare e ogni contributo, pur piccolo, è sicuramente utile. Con questo intento dallo scorso gennaio è già iniziato un calendario di iniziative che ha coinvolto una serie di società sportive (tra l’altro il Motoclub Pegaso e l’Associazione Danza Sportiva Tomasiello) con l’obiettivo di raccogliere fondi per il comitato di Calenzano per Campi Bisenzio costituitosi all’indomani della devastante alluvione. Le attività proseguiranno, domani a partire dalle 9 mantenendo il connubio sport e solidarietà, alla piscina comunale di via di Prato con il "39° Trofeo della Liberazione" a cura di Esseci Nuoto Asd. La manifestazione, interregionale, è riservata alle categorie Esordienti A che gareggeranno al mattino e Esordienti B che invece saranno di scena il pomeriggio. L’ultimo appuntamento in calendario per la raccolta fondi è invece fissato per il prossimo 24 marzo dalle 15 con l’Asd Boxing Club Calenzano in collaborazione con Boxe Campi Bisenzio e Csc Firenze che organizzerà, in via Barberinese 157 a Campi Bisenzio, a Campi Bisenzio una serie di incontri di pugilato dilettanti.