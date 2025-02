Soffiano invasa dai topi d’appartamento

Due furti in via San Vito, traversa collinare di via di Soffiano, negli ultimi giorni. L’ultimo colpo è stato messo a segno lunedì in un appartamento tra le 18,30 e le 19. I ladri sono entrati nel giardino al piano terra del complesso, poi si sono arrampicati al primo piano dove si sono introdotti in casa rompendo il vetro di una porta finestra. Hanno visitato l’ingresso, il soggiorno e una camera, mentre hanno tralasciato l’altra camera, forse perché temevano di essere stati scoperti. Indagini della polizia. "Hanno aperto tutti gli armadi e i cassetti, rovesciato e messo tutto a soqquadro – spiegano i proprietari ancora scossi – Ci siamo rimasti male nel vedere la nostra casa ridotta così, e non tanto per il furto in sé, che dobbiamo ancora quantificare: infatti è una bolgia di mobili rovesciati e roba sparpagliata dappertutto ed è difficile dire cosa sia stato preso. Inoltre è un mistero come siano riusciti a entrare da un buco così piccolo nel vetro". Venerdì sera invece i ladri si sono introdotti in una casa dello stesso plesso (sul furto indagano i carabinieri), mentre nei giorni scorsi in via degli Arcipressi e in via Guardavia; inoltre sabato c’è stato un raid di spaccate ai finestrini in via Dosio e pochi giorni in via di Monte Oliveto.