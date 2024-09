Società sportive, ecco i contributi comunali per sostenere le attività

Società sportive, contributi per 100mila euro. La Giunta ha approvato un bando per sostenere le attività sportive del territorio. Per il sostegno economico, le linee di indirizzo sono due: la prima è atta a valorizzare le strutture degli impianti Comunali con una richiesta di contributo massimo del 50%, la seconda segue la richiesta di interventi di miglioria realizzati negli ultimi 24 mesi con un contributo massimo del 30%. "Un modo più semplice che facilita notevolmente anche l’accesso alla modulistica per fare domanda - ha dichiarato Salvatore Saltarello, Assessore con delega alla Promozione Sportiva - l’Amministrazione mette al centro lo sport e lo dimostra stanziando la cifra di 100 mila euro e aumentando in modo esponenziale i fondi a disposizione dello sport. Strutture moderne, migliori, al passo coi tempi e nel segno di una profonda manutenzione a tutela dei cittadini, per noi massima priorità". Per presentare domanda c’è tempo fino al prossimo 21 ottobre. Le Società sportive interessate potranno recepire tutte le informazioni sul sito internet del Comune di Scandicci, dove troveranno il modulo da scaricare e inviare tramite indirizzo mail Pec. Vedremo quante faranno domanda per accedere a questi fondi importanti per la sopravvivenza dello sport stesso.