L'Sms di Bagno a Ripoli riparte: inaugurato il nuovo bar

Bagno a Ripoli, 31 ottobre 2024 - Rinasce a nuova vita il bar dell’Sms di Bagno a Ripoli. Dopo quasi 18 mesi di forzata interruzione, dunque, è possibile tornare a far colazione nel punto di ristoro all’interno del circolo della centralissima via Roma, proprio nel cuore del capoluogo. Per i soci è una grande vittoria: dopo il fallimento della precedente gestione e il tentativo di trovare qualcuno che volesse investirci e riaprire l’attività, il consiglio del circolo ha deciso di seguire la scelta più coraggiosa di tutte, ossia riaprire e tenere in vita il bar grazie alla proprie sole forze.

Grazie all’impegno lavorativo di tre ragazze, già con esperienza nel settore, e alla collaborazione su tutti i fronti di consiglio direttivo e soci, il circolo dunque punta su se stesso e i suoi amici e avventori e riapre. Per ora l’orario è provvisorio, tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21 con chiusura il mercoledì mattina e la domenica pomeriggio. Un modo per rivitalizzare il circolo tanto amato dalla comunità. Non solo bar: l’Sms prosegue nelle sue tante iniziative di apertura alla cittadinanza. Tra le ultime novità, il corso base di acquerello tenuto dall'insegnante Natus Rodríguez Taján dell'Associazione Culturale Artistica Acquafirenze - acquerellisti in Toscana APS. Il corso è organizzato in 6 incontri settimanali che si terranno nella sede di via Roma il sabato mattina dalle 10 alle 12 a partire dal 9 novembre. Informazioni e iscrizioni: Beatrice 328.6034090.