"Smettete di fumare e baciatevi" Catalano, il rocker che scrive poesie

di Giovanni Ballerini

"La naturale conseguenza del gioioso evento è lo “Smettere di Fumare Baciando Live Tour“, che in parole povere significa che potrete incontrare il vostro poeta preferito in giro per l’Italia, armato di microfono, nuove stupefacenti poesie e un’invidiabile forma fisica".

Continua la tournée nei club dell’esilarante poeta torinese Guido Catalano che domani è a Firenze per presentare il nuovo libro "Smettere di fumare baciando", fresco di stampa per Rizzoli. L’appuntamento è alle 21,30 al Circolo Culturale Urbano Buh! il reading – evento del poeta professionista vivente più rock e più amato dai giovani d’Italia, che acclamano i suoi live e comprano le sue raccolte di poesie, inizierà dopo l’esibizione di Costì. E’ il nome d’arte da solista del musicista fiorentino Cosimo Ravenni, diplomato in contrabbasso classico al Conservatorio Cherubini e oltre a essere voce degli Street Clerks, è ora impegnato in veste di musicista, cantautore e produttore. Anche Catalano è un vate dall’anima rock ma, invece di cantare scrive poesie: "La verità è che ho iniziato a 18 anni cantando. Scrivevo i testi e li cantavo. Abbastanza male a dire la verità. Dunque dentro di me alberga un cantante frustrato –spiega Catalano -. D’altra parte io penso alle mie poesie come canzoni con la musica e il ritmo incorporati".

A Firenze il poeta che invita i suoi fan a baciarsi, senza soluzione di continuità, sarà protagonista di uno spettacolo per voce sola nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature, trionfa assieme a un affastellamento di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il sesso, la paura, la felicità". "I miei reading sono un misto di cose: cabaret, teatro, musica. Mi piace mischiare gli elementi".