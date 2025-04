Smartsystem Fano supera Abba Pineto e avanza ai quarti di Coppa Italia

Smartsystem Fano3Abba Pineto1

SMARTSYSTEM: Coscione, Merlo 18, Roberti ne, Raffa (L), Mandaloni, Klobucar 15, Magnanelli ne, Sorcinelli (L) ne, Acuti 7, Marks 17, Compagnoni, Tonkonoh 4, Mengozzi 9. All. Mastrangelo. ABBA: Zamagni 7, Iurisci, Catone 1, Morazzini, Baesso 11, Kaislasalo 23, Molinari ne, Pesare (L) ne, Di Silvestre 16, Presta, Favaro, Bulfon, Rampazzo, Colinico ne. All. Di Tommaso. Arbitri: Russo e Lentini. Parziali: 25-23 (29’), 25-23 (32’), 22-25 (33’), 25-21 (34’).

La Smartsystem piega Pineto per 2-0 e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Nel primo set si viaggia appaiati. Merlo è in super forma e detta la strada. Il Pineto resta in scia. E’ Klobucar, ad aprire il varco (4-2). Ma gli abruzzesi non si distraggono e impattano (4-4). Il sorpasso è dietro l’angolo (4-5). Abba si avvale di una battuta chirurgica e Fano soffre in ricezione. Ma è il numero 4 biancorosso a non mollare (6-5). Dall’altra parte è in gran spolvero Di Silvestre (6-6). Il pareggio continua con un muro di Acuti. Gli ospiti tentano la fuga andando sul + 3 per ben due volte (8-11 e 10-13). Un mini break dei locali riporta in asse la Virtus (13-13 del numero 8). L’equilibrio regna fino a quota 23. Il secondo è un’onda di emozioni. E’ un continuo botta e risposta (10-10) e un valzer di sorpassi e controsorpassi (12-13). Poi i fanesi scavano un piccolo gap (17-14). Merlo, l’eroe di giornata, piazza due ace che sono baci e i padroni di casa volano (19-14). Un break pesante. Ma Pineto recupera andando a nozze con la battuta. Fano tiene gli avversari a debita distanza con il martello teutonico (23-19). E’ ancora Merlo in stato di grazia a suonare il violino (24-20). Poi il black-out dei fanesi che rischiano (24-23), ma chiudono sul 25-23. Nel terzo sono montagne russe, anzi finlandesi. L’opposto Kaislasalo fa faville. Pineto inizia a macinare, sul 7-10, coach Mastrangelo chiama time out ma Pineto continua a correre. L’ultimo ad arrendersi è Merlo (22-24). Nel quarto però Fano non delude. Dimostra lucidità e concretezza e chiude il match.

Beatrice Terenzi