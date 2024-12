Slitta la ’Conversazione musicale’

È stata rimandata al prossimo martedì, sempre con inizio alle 17,15, la Conversazione musicale prevista per questo pomeriggio alla Biblioteca Ragionieri (piazza della Biblioteca 4, nella zona di Doccia). Nella Sala Meucci Giovanni Graniti, dell’Associazione Amici del Maggio Musicale Fiorentino, presenterà e farà ascoltare il dittico Gianni Schicchi – Mavra, Puccini e Stravinskij, che sarà in scena nei prossimi giorni al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La conversazione è a ingresso libero e non occorre prenotazione. La biblioteca, fra l’altro, osserverà un orario di apertura particolare nel periodo natalizio, con orario ridotto dalle 9 alle 13, il 24 e il 31 dicembre e il 2 gennaio. Chiusura completa, invece, il 22, 25, 26, 29 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio. Negli altri giorni fino all’Epifania la struttura sarà aperta nell’orario abituale.