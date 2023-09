S’intrufolano in tre nel PalaCoverciano. Un 17enne resta intrappolato nel bar. Arrivano i carabinieri e lo denunciano

S’intrufola nel bar del PalaCoverciano, scatta l’allarme e resta intrappolato. Un 17enne straniero è stato così denunciato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato in concorso con altri due complici al momento non individuati. È accaduto lunedì notte, nell’impianto comunale gestito da una società di basket, in via De Robertis. Il giovane, secondo quanto ricostruito anche grazie al sistema di videosorveglianza, insieme ad altri due dopo essere entrato nell’area del "PalaCoverciano" avrebbe divelto il pannello del box adibito alla spillatura della birra per bere alcuni bicchieri. Poi, ’armato’ di un bilanciere e di un manubrio da 10 chili, presi nella palestra adiacente, avrebbe infranto la parte superiore di una porta per intrufolarsi nel bar. Appena entrato nel locale è scattato l’allarme. Il ragazzo è rimasto intrappolato, mentre i suoi complici sono riusciti a scappare. Sul posto è arrivato il gestore che ha chiamato i carabinieri.