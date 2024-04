Sinfonie pasquali del Barocco tedesco all’Oratorio San Niccolò

Musiche pasquali del Barocco tedesco, di Bach, Teleman e Quantz, saranno eseguite da Sabina Caponi, contralto; Silvia Fontani, traversiere, e Francesco Giannoni al cembalo, nell’Oratorio di San Niccolò di Bari, detto del Ceppo, in via dei Pandolfini 3. L’appuntamento è alle 21 e l’ingresso è libero in quella che è sede di una Confraternita fondata a Firenze nel 1417. Tra i suoi scopi anche quelli di promozione dell’arte sacra. L’oratorio, peraltro, è ricco di opere d’arte dal Rinascimento al Barocco. Le finalità culturali si pongono accanto a quelle di preghiera e caritative. San Nicola (270-343), detto anche san Nicolao e san Niccolò, è il Santa Klaus che noi conosciamo come Babbo Natale. Vescovo della città greca di Myra, Nicola gettava dai camini somme di denaro alle famiglie più povere, soprattutto perché provvedessero al sostentamento e alla crescita dei bambini. Da qui il caminetto natalizio e il Ceppo, che a Firenze stava a significare un regalo di Natale.