Sinergia di Ort e Fondazione Caritas . Piccolo concerto in via Baracca per ospiti della mensa e passanti Un quintetto a fiati si è esibito davanti alla mensa Caritas di via Baracca a Firenze, unendo solidarietà e cultura. L'evento è stato organizzato da Fondazione Solidarietà Caritas e ha coinvolto anche l'Istituto Principe Abamelek.