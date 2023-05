Sindaco Vicchio

Per il Pnrr il Comune di Vicchio ha presentato progetti per oltre 9 milioni di euro con finanziamenti assegnati per quasi 6 milioni (e per i restanti 3 si è in attesa di risposta o di rifinanziamento). Dei fondi assegnati, un milione e 332mila euro sono destinati alla riqualificazione del parco di Montelleri e della piscina (l’investimento complessivo, cui partecipa il Comune con 268 mila euro, è di un milione e 660mila). Due milioni e 550mila andranno alla realizzazione di dieci alloggi Erp e del Centro servizi (sede polizia municipale), e un milione e 700mila per interventi di messa in sicurezza del territorio (con il ripristino delle frane di Carbonaia, Pesciola, Vitigliano e Villore, la sistemazione strutturale del ponte di Trasassi e il restauro del ponte a Vicchio). Sono stati invece ottenuti poco più di 300mila euro per progetti Pnrr Digitale. Ma non c’è solo Pnrr nel futuro di Vicchio. Altri investimenti riguardano la realizzazione del Polo della sicurezza (nuova caserma dei carabinieri) per un milione e 600mila euro (con mutuo), l’intervento di sicurezza del lago di Montelleri, per il quale è atteso un finanziamento regionale di 600 mila euro, la rotonda sulla SP 551-viale Beato Angelico per 400mila euro che realizzerà la Città metropolitana, la "Ciclovia della Sieve-Itinerario dei Tre laghi". "Con gli ingenti investimenti Pnrr e altri consistenti interventi Vicchio cambierà decisamente volto", sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa.

Nicola Di Renzone