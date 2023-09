"Sindaci dite no al ticket di ingresso"

"Inaccettabile ticket di ingresso in città. I sindaci non siano complici". A dirlo è Cecilia Cappelletti, capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Pontassieve e consigliere metropolitana, insieme al collega Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega. "Nonostante il sindaco metropolitano Nardella a novembre 2022 dichiarasse che non è previsto alcun pedaggio sullo scudo verde, ora riaffiora l’ipotesi del pagamento di un ticket per gli automobilisti, tanto da vagliare le modalità di pagamento, come l’addebito sul telepass. Torniamo ancora una volta a evidenziare i palesi ritardi dell’amministrazione metropolitana per la predisposizione di tutte le opere accessorie necessarie, dalla mancanza di un servizio di trasporto pubblico efficiente all’impossibilità, per automobilisti e commercianti, di far fronte a valide alternative rispetto all’auto privata. Ci saremmo aspettati un rinvio del progetto da predisporre in seguito alla realizzazione di tutte le opere infrastrutturali necessarie, invece oggi scopriamo che le stesse verrebbero realizzate, probabilmente, grazie ai proventi dei ticket. Con questa formula i cittadini metropolitani restano fermi al palo per anni. Se è vero che a settembre si svolgeranno incontri con i sindaci per definire il disciplinare che regolamenti l’accesso in città, esortiamo gli stessi a non rendersi complici di questo tradimento a cittadini e commercianti".

Leonardo Bartoletti