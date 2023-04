Firenze, terribile incidente stradale in via Marconi: chi era la vittima

Firenze, 7 aprile 2023 – Hanno fatto di tutto i sanitari del 118 per salvare la vita di Siliano Fallani, il pensionato di 77 anni coinvolto questa mattina, 7 aprile, in uno spaventoso incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 all'incrocio tra via Marconi e via Galvani, nella zona di campo di Marte. La Suzuki guidata da Fallani si è scontrata frontalmente con una Opel Agila. L'altro conducente in pratica illeso.

Per cause attualmente al vaglio della polizia municipale la vettura su cui viaggiava la vittima si è ribaltata in seguito all'impatto sull'incrocio con l'altro mezzo in transito. Le condizioni di Fallani sono parse subito gravissime. I sanitari lo hanno rianimato a lungo in strada, purtroppo però il pensionato è morto durante il trasporto in ambulanza.

Nell'impatto è rimasto ferito anche il suo cane, affidato subito al servizio veterinario del Comune per le cure.

Sulla dinamica sta facendo accertamenti la polizia municipale, intervenuta subito sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. La strada è rimasta chiu per molte ore, fino alle 11,30