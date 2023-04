Firenze, spaventoso incidente in via Marconi: muore un uomo

Firenze, 7 aprile 2023 – Drammatico incidente stradale in via Marconi, nella zona di Campo di Marte. E’ successo questa mattina, 7 aprile, poco dopo le 7 quando due auto si sono scontrate frontalmente.

Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Galvani e via Marconi. Un impatto fortissimo tanto che una delle due auto si è ribaltata. Un uomo fin da subito è comparso in condizioni gravissime tanto che per lungo tempo gli è stato effettuato in strada il massaggio cardiaco.

Purtroppo però il suo cuore ha smesso di battere mentre i soccorritori cercavano di strapparlo con ogni mezzo alla morte. La vittima aveva 77 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Municipale che ha circoscritto l’area per consentire i soccorsi. Coinvolto anche un cane, investito dopo lo scontro delle vetture.

