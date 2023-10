Silent", lo spettacolo irlandese in prima nazionale a Sesto Fiorentino"

È una prima nazionale lo spettacolo in scena domani e domenica (ore 20,30), al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino nell’ambito del Festival Intercity dedicato, in questa edizione, alla nuova drammaturgia dell’Irlanda. "Silent", della Compagnia irlandese Fishamble, scritto e diretto da Pat Kinevane con la regia di Jim Culleton e musica originale di Denis Clohessy, è la commovente storia del senzatetto McGoldrig che un tempo aveva una splendida vita e possedeva cose stupende. Dopo aver perso tutto, compresa la sua mente, nello spettacolo "lo vediamo tuffarsi nelle magnifiche ferite del suo passato attraverso il mondo romantico di Rodolfo Valentino, osando ridere della disperazione e stupendosi del riscatto". Una produzione suggestiva, coraggiosa e cupa per la quale Fishamble e Pat Kinevane hanno vinto, fra i tanti premi, anche un Olivier Award nel 2016 con la critica, unanime, nel definire la performance dell’attore sorprendente e del tutto convincente. Fra l’altro è molto stretto il rapporto di Kinevane con Fishamble, compagnia teatrale irlandese che crea e produce nuovi spettacoli per la scena nazionale e internazionale, supportando ogni anno tantissimi autori irlandesi contemporanei. Lo spettacolo andrà in scena alla Limonaia in inglese con sottotitoli in italiano. Biglietti: 18 euro, ridotto 16.

S.N.