Silena Santoni alla Giunti Odeon per presentare ’La mia creatura’

Oggi pomeriggio alle 18,30, alla libreria Giunti Odeon, la scrittrice fiorentina Silena Santoni presenta il suo nuovo libro dal titolo ’La mia creatura’ (Giunti), un romanzo gotico ispirato alla vita di Mary Shelley che intreccia verità e finzione in un’emozionante storia di rivalsa femminile. Per Silena Santoni, che ha insegnato Lettere nella scuola secondaria di I e II grado ed è autrice di brani e adattamenti teatrali per la compagnia Katapult, questo è il quarto romanzo, tutti editi con Giunti.