"Signa: "Gazebo Rosso" per raccogliere opinioni sui servizi pubblici"

Appuntamento oggi, a Signa, con il "Gazebo rosso". Dalle 14.30 alle 17.30, in via Guido Rossa , verrà distribuito ai cittadini un questionario su servizi e interventi pubblici nel territorio comunale. L’iniziativa è promossa dal Partito della Rifondazione Comunista. "Il questionario – spiegano gli organizzatori - ha uno scopo prevalentemente sociale e non si cura delle opinioni politiche. E’ sufficiente avere usato uno dei servizi elencati, o essere vicino a chi li usa. Il questionario è rigorosamente anonimo".