Signa Calcio, 110 candeline di una storia gloriosa

Un ricco calendario di appuntamenti per festeggiare i 110 anni dalla fondazione del Signa 1914. In occasione delle celebrazioni, il Consiglio della società ha predisposto una serie di eventi che serviranno non solo per festeggiare il traguardo raggiunto, ma anche per valorizzare sportivi e appassionati che vivono intorno alla squadra gialloblù. A illustrarli, ieri, il presidente della società Andrea Ballerini, il presidente onorario Beppe Bonardi, il direttore sportivo Alessio Nunziati, uno dei consiglieri, Francesco Tabani, e il sindaco Giampiero Fossi, che ha fatto il punto anche sui lavori effettuati e in arrivo allo stadio del Bisenzio e a quello del Crocifisso. Sabato 13 aprile (ore 19,30), giorno del compleanno del Signa, i festeggiamenti prevedono un apericena allo stadio del Bisenzio, seguito da un corteo lungo la pista di atletica. Aperta dalla Filarmonica Giuseppe Verdi, che quest’anno compie 200 anni, la sfilata vedrà la partecipazione di tutti i tesserati, dalla scuola calcio alla prima squadra. Sotto la tribuna si alterneranno gli interventi di diverse personalità societarie e istituzioni, fino al taglio della torta. Sarà l’occasione anche per presentare il logo ufficiale dei centodieci anni che vuole ricordare la figura di Celestino, tifoso gialloblù e personaggio molto popolare a Signa, scomparso diversi anni fa. La festa è aperta ai tesserati, agli appassionati, agli ex giocatori e a tutta la cittadinanza. Il 29 aprile, serata di gala a Villa Castelletti alla presenza della prima squadra, degli ex giocatori e allenatori, del Consiglio direttivo e delle istituzioni. A giugno, infine, dal 16 al 23, si svolgerà la consueta settimana gialloblù, mentre altri appuntamenti sono in fase di definizione.

Lisa Ciardi