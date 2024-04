Siena, 29 aprile 2024 – Un 72enne è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto a Siena in Strada di Montecchio a Ginestreto. Si tratta di uno scontro tra due auto. E’ intervenuto il 188, attivate l’ambulanza della Misericordia di Siena e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena. Allertata la Polizia municipale.