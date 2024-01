Sicuri in strada. È questione di educazione

Pancari*

e non vi mettete la cintura non partiamo!", dico alle mie figlie ogni qualvolta saliamo in auto. La cultura della sicurezza passa attraverso l’educazione nel quotidiano su ciò che è giusto per noi e per le giovani leve. Proteggerci in auto con le cinture di sicurezza è un’ovvietà e un’esigenza, ricordando che la Toscana nel 2022 è stata luogo di ben 15.111 incidenti stradali, con una crescita del +11,1%. Distrazioni allo smartphone, alcol e, aggiungo, ritmi di vita sempre più frenetici che portano a sottovalutare i nostri comportamenti alla guida. Quali sarebbero le conseguenze di un grave incidente stradale?. Conseguenze su di me e su chi mi circonda. Darci risposta a questa domanda ci permetterebbe di aver consapevolezze ben diverse e più proficue. Per questo dobbiamo essere esempio per i nostri figli ed educarli, per non essere tra coloro che in un futuro lontano riceveranno quella maledetta telefonata che purtroppo molti padri e madri hanno ricevuto a seguito di un incidente fatale. Il punto è che, per costruire una forma mentis, il quotidiano deve essere costellato di esempi rafforzativi. Quanto è edificante far mettere la cintura di sicurezza ad una bambina nella propria auto se poi, salita sullo scuolabus che la porterà in gita, si troverà su un sedile privo di cintura sicurezza? La sicurezza non funziona ad intermittenza, lo è sempre. Piuttosto che celarci dietro a leggi che autorizzano o vietano oppure dietro a dichiarazioni di intenti che guardano al futuro, ma poco al presente, chi si assume oggi la responsabilità di mettere su strada quello scuolabus? Chi si assume la responsabilità di far salire quei giovani sul mezzo? Chi si assume la responsabilità delle conseguenze di questo tipo di esempio? La cultura della sicurezza è un affare che riguarda tutti, quindi assumiamoci la responsabilità di porci degli imperativi. *Fondatore Rock’n’safe e Safer Agency