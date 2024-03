Sicurezza, videosorveglianza rivoluzionata : "Telecamere moderne e collegate alla Municipale"

Continua il potenziamento della videosorveglianza nel territorio di Impruneta. Una società specializzata per la manutenzione delle videocamere, su incarico del Comune, sta lavorando su tutti gli impianti per rinnovarli e renderli sempre più efficienti. Gli operai hanno iniziato dalla centrale piazza Buondelmonti per poi proseguire sugli altri dispositivi di sicurezza. "Queste telecamere sono collegate direttamente al comando della polizia municipale – spiega il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini -, garantendo un flusso immediato di immagini alle autorità competenti in caso di necessità". Nello stesso modo funzionano i dispositivi di videosorveglianza installati poco tempo fa, precisamente a dicembre, all’interno dell’area del parcheggio dei Bottai grazie a un finanziamento da 25 mila euro da parte della Regione Toscana. Anche questi impianti sono collegati direttamente alla centrale della polizia municipale di Impruneta e forniscono riscontri fotografici in una zona che, fino a poco tempo fa, era giudicata problematica, perché sfondo di vari atti illeciti, in primis furti nelle vetture in sosta e relativi danni ai mezzi.

"In due mesi – continua il sindaco – queste nuove telecamere hanno permesso di identificare gli autori di furti nelle auto parcheggiate, ricostruire la dinamica degli incidenti stradali e anche sventare truffe ai danni degli anziani. Continueremo a investire nelle tecnologie di videosorveglianza e a collaborare strettamente con le forze dell’ordine per assicurare che Impruneta rimanga un luogo sicuro e protetto per tutti i suoi cittadini. Le videocamere dei Bottai sono solo il primo passo di un piano più ampio per potenziare la sicurezza pubblica nel Comune". Manuela Plastina