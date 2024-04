"Sicurezza sul lavoro" . La carta di Bagno a Ripoli

Il tema, purtroppo, è più che mai attuale con un carico di morti sul lavoro intollerabile. In questo quadro drammatico rappresenta un importante strumento, anche in chiave prevenzione, la prima "Carta fondamentale della formazione sulla sicurezza sul lavoro" che sarà sottoscritta la prossima domenica in palazzo comunale, non a caso in occasione della "Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro", dalla Costituente e delle istituzioni, alla presenza del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e del governatore Eugenio Giani.

L’idea di realizzare la Carta, con l’ambizione di creare una bussola al servizio di aziende e istituzioni, sia pubbliche che private, è di Matteo Micheli, cittadino ripolese, tecnico della prevenzione presso l’Azienda USL Toscana Centro, insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per l’impegno in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nei mesi scorsi il progetto di Micheli è cresciuto fino a coinvolgere decine di soggetti: esperti di sicurezza sui luoghi di lavoro, sindacati e categorie professionali, istituzioni e imprenditori che a Bagno a Ripoli hanno svolto una decina di incontri per stendere il documento condiviso. L’appuntamento è nella sala consiliare "Falcone e Borsellino" alle 10.00 (piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli).

L’iniziativa si aprirà con l’inaugurazione dell’installazione "Non numeri ma persone" a cura dell’Associazione Ruggero Toffolutti: una rassegna fotografica che dà un volto a chi ha perso la vita sul lavoro e per lavoro, descrivendo speranze, passioni ed esistenze interrotte delle vittime delle morti bianche. Seguiranno alle 10.30 i saluti delle autorità e di Matteo Micheli. Alle 11.00 l’esibizione del compositore toscano Andrea Portera, impegnato al pianoforte, introdurrà la lettura degli articoli della "Carta Fondamentale della Formazione" (ore 11.30), seguita dalla firma del documento.

L’iter per la predisposizione della carta, fra l’altro, è proceduto in tempi rapidi: "Il percorso della Costituente – spiega infatti Matteo Micheli - è iniziato l’8 febbraio scorso. Pochi giorni dopo, il 16 febbraio, il crollo in via Mariti a Firenze, costato la vita a cinque operai. La consapevolezza di come funzioni la complessa macchina della sicurezza sul lavoro è fondamentale. La formazione se è vera, efficiente, adeguata, sostenibile e reale, è davvero il primo dispositivo di protezione individuale. Da qui è partito il gruppo di lavoro, che con la Carta spera di fornire un faro da seguire per gli enti pubblici che privati. Per cambiare rotta in un Paese ancora troppo lento a trasformare in realtà le leggi in materia di sicurezza sul lavoro".