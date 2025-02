Sicurezza stradale. Più incidenti e boom di verbali

Aumentano gli incidenti, ma cala la velocità in città. Sul versante della sicurezza stradale però resta alta la soglia di attenzione in zona industriale e sulle colline. La polizia municipale di Scandicci ha presentato il bilancio della propria attività 2024. Un anno intenso vissuto sulla strada soprattutto sul fronte della prevenzione e del controllo nelle zone più a rischio del territorio. I numeri sono stati presentati dal comandante, Giuseppe Mastursi. Nell’anno appena passato, gli incidenti sono stati 290, in 203 di questi ci sono stati feriti.

Lo scorso anno gli incidenti erano stati 271, 199 con feriti. "Il dato – ha detto Mastursi – è significativo, perché indica genericamente un calo della velocità media all’interno del territorio comunale. Questo può essere dovuto sicuramente a provvedimenti sulla viabilità, oltre che all’incremento del traffico veicolare". Sul fronte delle multe, i verbali sono aumentati di 1500 (18.000 contro 16.500), ma nel conto generale va fatta una distinzione: sono calati a un terzo i verbali dovuti ai rilevatori di velocità 1.237 nel ’24 contro oltre 3.500 del ’23.

Interessante anche il livello di ricorsi sui verbali. Su 18.000 multe, 80 sono i cittadini che le hanno contestate per una percentuale pari allo 0,4%. Per quanto riguarda i lavori dell’ufficio, raddoppiano quasi le richieste dei permessi invalidi (da 330 a 518); circostanza dovuta forze alla crescita dell’età media della popolazione scandiccese, salgono le notizie di reato (da 35 a 49), e le ordinanze (1.000 da 715). Gli oggetti smarriti, sono stati 250, il 70% è stato restituito al legittimo proprietario. "L’attività svolta nel 2024 dalla Polizia Municipale – ha detto l’assessore Lorenzo Vignozzi – ha garantito un incremento del servizio reso alla cittadinanza, dal rilievo sinistri alle sanzioni al codice della strada, fino all’attività di supporto amministrativo quali ad esempio ordinanze di viabilità, occupazioni di suolo, rilascio permessi invalidi.

Nonostante l’Amministrazione sconti un fisiologico calo numerico che nel corso degli anni ha interessato la Polizia Municipale, ci stiamo impegnando per incrementare l’organico con i futuri concorsi che bandiremo". Dando un’occhiata alle strade più a rischio, nella zona industriale si sono i boulevard come Nazioni Unite, Parlamento Europeo, via VIII marzo e via Europa, in collina la provinciale di Mosciano e l’Empolese, mentre nell’abitato le vie Pestalozzi, Allende e Roma.

