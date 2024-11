Sicurezza stradale, meno incidenti a Firenze: “-15% rispetto al 2023”. Il report

Firenze, 6 novembre 2024 – Arrivano delle buone notizie dal fronte della sicurezza stradale. Rispetto all’anno scorso, sono diminuiti gli incidenti sulle strade fiorentine. Analizzando il report della Polizia Municipale al 31 ottobre 2024 e confrontando i dati con quello relativo allo stesso periodo del 2023, emerge un calo del numero complessivo degli incidenti: 2.607 a fronte di 3.096. Dunque, una riduzione di circa il 15%. In diminuzione anche i sinistri con feriti (1.788 contro 2.111). Si tratta di numeri importanti, seppur da confermare a fine anno, che testimoniano, dicono da Palazzo Vecchio, l’efficacia degli interventi fatti in materia di sicurezza stradale e una maggiore attenzione alla guida.

Il Comune si riferisce agli interventi strutturali (come le zone 30 e le piste ciclabili e altri accorgimenti per tutelare maggiormente soprattutto gli utenti deboli della strada ad iniziare dai pedoni) e alle iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della sicurezza stradale. Ancora, ovvio, i controlli della Polizia Municipale sul rispetto delle regole del Codice della Strada con funzione sia di prevenzione che di repressione.

"Siamo soddisfatti di questi risultati - dice l'assessore alla Mobilità e Sicurezza Urbana Andrea Giorgio - che confermano che gli interventi sulle strade e l'attività sul fronte dell'educazione sono importanti e danno risultati. Ma il lavoro continua: andiamo avanti per migliorare ancora la sicurezza sulle nostre strade. Qualche giorno fa ho incontrato le associazioni che lavorano su questo".

Ecco che entro novembre sarà pubblicato il bando rivolto alle associazioni e onlus impegnate sul tema per il finanziamento di progetti e interventi mirati: ad esempio, studi e analisi dell’incidentalità, sviluppo di metodologie di prevenzione e monitoraggio degli incidenti, educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e nelle società sportive, corsi di guida sicura, interventi educativi per anziani in tema di sicurezza stradale e nuove caratteristiche dei veicoli, attività di supporto e coordinamento per il potenziamento dei controlli anti droga e anti alcool, supporto psicologico alle vittime e ai familiari e alle forze di polizia stradale che intervengono su incidenti gravi, campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale, progetti di reintegrazione di soggetti che abbiano commesso reati connessi alla guida, interventi specifici per l’incremento della sicurezza degli utenti deboli. Il fondo disponibile è di 500mila euro.

Accanto ai dati positivi sull'incidentalità, si evidenzia anche una riduzione dell’introito da multe pari a circa il 10% della previsione contenuta nel bilancio preventivo, legata fondamentalmente al calo delle sanzioni per gli accessi irregolari in Ztl e per l'utilizzo delle corsie preferenziali dei bus. Un trend che comunque andrà confermato a fine anno.