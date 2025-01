A Firenze due nuovi progetti per aumentare la sicurezza stradale

Firenze, 2 gennaio 2025 - La realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in via dell'Argingrosso e l'ampliamento del percorso pedonale in via Mazzetta: sono le due novità approvate dalla giunta comunale a Firenze sul fronte della sicurezza stradale.

L'investimento complessivo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è di poco più di 68mila euro. In via dell'Argingrosso il progetto esecutivo prevede la realizzazione ex novo di un marciapiede dove sarà collegata una nuova fermata dell'autobus.

L'obiettivo è duplice: mettere a disposizione dei pedoni un nuovo percorso in sicurezza e migliorare i collegamenti della linea del tpl. Il marciapiede avrà una lunghezza di 20 metri e una larghezza di 1,50 metri: è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale con l'aggiunta di nuove strisce pedonali e quelle per la sosta del bus in corrispondenza della fermata, l'installazione della segnaletica tattile 'Loges Vet Evolution' per i non vedenti e ipovedenti. In via Mazzetta, si spiega ancora dal Comune, l'intervento è finalizzato alla soluzione della criticità rappresentata dalla barriera architettonica costituita dalla scala di accesso laterale della chiesa di San Felice che invade completamente uno dei due marciapiedi. Il progetto prevede l'ampliamento del marciapiede per un tratto di poco più di 10 metri in modo che, in corrispondenza della scala, resti un metro e mezzo per i pedoni che quindi avranno a disposizione un percorso continuo in adiacenza alla chiesa e in piena sicurezza.

"Continua l'attenzione dell'amministrazione alla sicurezza stradale con interventi mirati per una maggior tutela degli utenti deboli della strada, in particolare i pedoni - commenta l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, che ha portato in giunta la delibera -. L'anno scorso abbiamo effettuato lavori su numerosi attraversamenti pedonali con l'installazione di Safety cross, semafori, ampliamento di marciapiedi e realizzazione di isole centrali. Adesso apriamo il nuovo anno con questi due progetti che, sebbene a prima vista possano sembrare interventi di importanza modesta, in realtà rappresentano due miglioramenti significativi sia per i pedoni sia per chi utilizza il trasporto pubblico".