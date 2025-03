Sicurezza nei quartieri. Sabato un’assemblea al circolo Rinascita

Sono gli stessi che a inizio febbraio hanno promosso la realizzazione di un’aula studio all’interno del circolo Rinascita. Sono i ragazzi di Alternativa Giovanile Territoriale Firenze Nord che, sempre nel circolo di piazza Matteucci, hanno organizzato un’assemblea, definita "della comunità campigiana", per parlare di sicurezza. L’appuntamento è per sabato 15 marzo alle 15.30 per affrontare e discutere, spiegano, "un tema delicato, complicato e di facile strumentalizzazione. Da anni viviamo una situazione di grave mancanza di spazi di aggregazione che impedisce lo strutturarsi di una comunità forte sul territorio. Dal punto di vista giovanile e non solo, questa mancanza, di spazi ma anche di un’identità collettiva, si lega con gli altri problemi sociali esistenti sul territorio e aumenta la generale insicurezza delle nostre strade".

Dall’idea di cercare, e magari provare a trovare, le risposte che servono, è nata l’idea dell’assemblea aperta alla cittadinanza "per proporre e creare un’elaborazione collettiva". Nell’occasione saranno presenti Stefania Crocitti e Alessandro Bozzetti, ricercatori dell’Università di Bologna, che parleranno della loro ricerca sulle ‘bande giovanili di strada’, l’assessore Lorenzo Ballerini (nella foto) e Alberto Lugli di ’Flash operatori di strada’ che "potranno fornire gli strumenti utili alla comprensione del fenomeno della violenza nelle strade e nelle varie zone del territorio - spiegano gli organizzatori - Sarà un momento importante in cui cercare di far emergere possibili soluzioni a breve e lungo termine, che vadano dall’intervento immediato all’elaborazione di strategie di prevenzione".

Pier Francesco Nesti