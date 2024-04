Sicurezza, mobilità e verde: le richieste della città al prossimo sindaco

La Firenze del futuro si costruisce dalla voce delle persone: è questa l’idea che ha mosso i Giovani Democratici a realizzare una campagna di ascolto per ogni quartiere. Carta e penna alla mano, dal 4 gennaio venti volontari hanno girato per strade, attività economiche, spazi di aggregazione per raccogliere le idee e le proposte di cosa le persone sognano per la città, per il proprio lavoro e per la comunità in cui vivono. Ogni foglietto è stato poi inserito all’interno di una scatola dal titolo “Buoni propositi 2024”, aperta sabato scorso in occasione di un’iniziativa di ascolto e confronto con diverse associazioni, esperti e realtà della città. Le centinaia di “desiderata“ sono stati affissi ad una parete, in modo tale che chiunque potesse leggerli, proporre soluzioni o anche solo comprendere quali fossero le priorità dei fiorentini. Quello che è emerso è un’attenzione forte nei confronti della mobilità e della sicurezza, con un sentito bisogno di nuovi spazi di socializzazione e aggregazione specie nei quartieri periferici, verde e decoro urbano. "Quella dei Buoni propositi 2024 – dice Giuliano Struga, responsabile lavoro e sociale Gd Firenze – non è stata solo una semplice campagna. L’abbiamo vissuta come una promessa, una politica che ascolta prima di parlare, che impara prima di decidere. Negli ultimi mesi abbiamo percorso ogni angolo di Firenze, abbiamo raccolto idee, speranze e preoccupazioni, voci che meritano di essere ascoltate".

A.P.