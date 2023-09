Sicurezza, l’ora dei volontari Quaranta uomini nei rioni E due maxi fari alle Cascine

Emergenza sicurezza, in attesa che Roma batta un colpo in fatto di rinforzi Palazzo Vecchio mette in campo un piano per cercare quantomeno di arginare la deriva microcriminale che come un tarlo mastica intere fette di città, specialmente nel quadrante ovest, da Porta al Prato all’Oltrarno. Da domani nelle strade e nelle piazze più calde scenderanno quaranta volontari, in divisa, che ’pattuglieranno’ oltre trenta aree pubbliche della città. Dal bando indetto a inizio estate dall’assessore alla sicurezza urbana Benedetta Albanese è stata individuata la “181 Pegaso” dell’associazione nazionale Carabinieri che ora si occuperà di svolgere interventi di prevenzione e di sicurezza nei luoghi pubblici dove è stata segnalata dai cinque Quartieri una più forte la richiesta di controlli (vedi grafico in pagina).

I volontari saranno una presenza visibile sul territorio, aggiuntiva e mai sostitutiva – tengono a sottolineare da Palazzo Vecchio – a quella della Polizia municipale con il fine di "promuovere l’educazione alla convivenza ed al rispetto della legalità, il dialogo tra, la dissuasione di condotte illecite e la prevenzione" degli stessi. "Questo è un nuovo importante impegno del Comune per la sicurezza - dice il sindaco Dario Nardella - che si aggiunge al lavoro che già stiamo facendo con una azione di raccordo ulteriore tra cittadinanza, polizia municipale e forze dell’ordine, e rafforzando il lavoro di prevenzione".

"Ma non ci fermiamo – aggiunge – e mentre portiamo avanti l’assunzione nel triennio di altri 50 ispettori di polizia municipale lavoriamo anche su altri fronti e da lunedì, alle Cascine, cominceremo l’installazione di fari molto luminosi, effetto aeroporto, nelle zone più sensibili, a partire da piazza Vittorio Veneto". Ma la richiesta di rinforzi al governo resta una priorità ("è chiaro però che la sicurezza è un dovere dello Stato e noi continuiamo a chiedere al governo almeno 200 nuovi agenti di polizia e carabinieri, oltre al ripristino del progetto ‘strade sicure’ con i militari a presidiare i luoghi sensibili".

"Faremo check continui e adegueremo percorsi e orari in base alle necessità che emergeranno" le parole dell’assessore Albanese. I servizi previsti a partire da domani prevedono 10 itinerari fra i giardini e le piazze dei 5 quartieri dove i volontari gireranno, indossando le loro divise in orari compatibili con la presenza di famiglie e bambini a partire dalla fine della scuola in due turni, cioè dalle 16 alle 20 o dalle 18 alle 22 e con la possibilità di attivare il terzo turno dalle 20 alle 24 se necessario.

Emanuele Baldi