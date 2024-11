Sicurezza, le promesse del Comune: "Più controlli e presidi rafforzati"

"Più controlli e un rafforzamento del servizio di prossimità già in atto". E’ la promessa fatta dall’assessore alla polizia municipale, Lorenzo Vignozzi, che mercoledì mattina ha incontrato i titolari di uno degli esercizi commerciali di piazzale della Resistenza (il negozio di abbigliamento) dove martedì sera alcuni ragazzini avevano spruzzato spray al peperoncino, mandando all’ospedale per controlli una delle lavoratrici.

In una nota l’amministrazione ha annunciato il potenziamento della video sorveglianza, e vigili a piedi spalmati nelle ore più difficili nella zona di piazza della Resistenza. Vignozzi si farà interprete delle richieste dei commercianti anche nei confronti delle forze dell’ordine per avere più controlli nelle fasce pomeridiane. Al ‘pacchetto sicurezza’ si aggiunge poi un lavoro specifico sul disagio giovanile, con l’obiettivo di intervenire su questi giovani, provare a farli crescere attraverso dei progetti di sostegno.

Di certo la paura è stata tanta, in un’area, la galleria a vetri sotto all’auditorium, dove problemi di degrado non mancano. Il titolare dell’altro negozio preso di mira (la libreria Centrolibro), Andrea Bagni, ha raccontato di come ormai sia attività condivisa da tutti gli esercenti, chiudere le porte a una cert’ora della sera per evitare incursioni di balordi che quello spazio usano per spacciare, drogarsi, fare i loro bisogni.

Intanto però l’opposizione continua a martellare l’amministrazione comunale chiedendo di investire sul potenziamento del corpo di polizia municipale. Scandicci civica ha promosso un mese di incontri in tutta la città per permettere ai cittadini di firmare la petizione per chiedere che i vigili siano operativi sulle ventiquattro ore invece che solamente fino alle 20. Il primo di questi incontri sarà domani dalle 9,30 alle 12,30 al mercato e dalle 17,30 alle 19,30 al bar Estremo al Vingone. In mezzo ci sono tanti altri appuntamenti in tutti i quartieri della città.

"La sicurezza è una priorità per Scandicci – ha detto Giovanni Bellosi di Scandicci Civica – il tema è di tutti e per tutti ed è giusto che la cittadinanza sia su questo argomento attiva con una proposta popolare che parta dal basso. Servono senz’altro maggiori uomini e risorse che devono arrivare dal governo nazionale, anche con l’istituzione di un nuovo commissariato di Polizia a Scandicci, ma nel frattempo chiediamo che il comune faccia la sua parte con una presenza H24 del corpo di Polizia municipale finalizzata al presidio del territorio e ad attività ausiliarie di contrasto alla criminalità. Facciamoci sentire". Sono diversi i residenti a chiedere all’amministrazione uno scatto in avanti su questo tema. Vedremo se nel prossimo bilancio preventivo saranno previsti stanziamenti per potenziare il corpo dei vigili in modo da poter garantire una presenza in città e un presidio maggiore di tutti i punti più a rischio.

Fabrizio Morviducci