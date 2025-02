Sicurezza, in campo la task force: "Ricevute garanzie dal prefetto"

Una task force formata da istituzioni e forze dell’ordine lavorerà sul territorio di Reggello in nome della sicurezza e della prevenzione. Dopo l’allarme per l’aumento di casi di furti nelle case, in particolare in alcune frazioni, dopo la riunione tra l’amministrazione comunale e i carabinieri voluta dal sindaco Piero Giunti, ieri mattina la Prefettura ha convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con all’ordine del giorno proprio la situazione reggellese. Hanno partecipato, oltre a Giunti, anche la comandante della polizia municipale Sandra Giovannetti.

"Il prefetto – riferisce il sindaco – ha garantito che sono in pieno svolgimento le attività di prevenzione sul nostro territorio anche grazie a nuovi servizi ad alto impatto, rafforzati dagli uomini del Battaglione di Firenze e della Compagnia di Pontassieve nonché dai nostri carabinieri che lavorano anche oltre gli orari di apertura della stazione locale". Definite le linee operative che verranno attuate a breve, a partire da incontri con la cittadinanza alla presenza non solo dei carabinieri, ma anche della guardia di finanza e della Questura: in questi appuntamenti, si parlerà di prevenzione delle truffe e della criminalità e anche Controllo di vicinato, uno strumento di partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona in stretta collaborazione con le forze di polizia locali. Al termine di questo percorso, verrà nuovamente convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un nuovo punto della situazione.

Intanto il sindaco Giunti ribadisce ai cittadini la necessità di non creare inutili allarmismi: bisogna evitare di diffondere attraverso i social informazioni fuorvianti "che potrebbero solo generare confusione e incrementare il senso di insicurezza". Piuttosto eventuali sospetti vanno segnalati subito al 112, senza esporsi direttamente e senza mettersi in situazioni di rischio.

Manuela Plastina