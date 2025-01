Sicurezza, è boom di furti nelle case. Colpo in villa ripreso dalle telecamere

Impuniti. Aprono i cancelli, si infilano nei giardini delle villette di Piazza Kennedy, sbirciano attraverso le persiane dalle quali filtra la luce, la vita delle persone. Impuniti nonostante gli allarmi li abbiano provvisoriamente messi in fuga, vedi il capobanda nascondersi tra le auto in sosta, poi dare il segno agli altri quattro quando la situazione si è fatta più tranquilla. I malviventi riemergono dall’argine del Vingone, e scappano facendola franca.

La notte della Befana nella zona pedecollinare che costeggia appunto il Vingone, è stato un rodeo. Quello che si poteva immaginare è diventato chiaro grazie ai video delle telecamere di sorveglianza dei cittadini che hanno subito l’assalto dei ladri. Li ha pubblicati sui propri social il consigliere di opposizione, Giovanni Bellosi (Scandicci civica). "Le Immagini che ci hanno inviato i cittadini esasperati – ha detto Bellosi – sono terrificanti, soprattutto per la calma con la quale questa banda di malviventi si muove nei giardini delle case private in orario poco più che serale, tenendo in scacco un intero quartiere per diverse ore. La bacchetta magica per risolvere il problema non ce l’ha nessuno, sia chiaro; ma il tema deve essere affrontato dalla politica come assoluta priorità".

E sono gli stessi cittadini a chiedere un aiuto concreto per fronteggiare situazioni sempre più al limite. I malviventi, dopo essere rimasti fermi con la loro vettura (un’Alfa Romeo con targa tedesca finita poi sotto sequestro da parte dei carabinieri di Scandicci) hanno rubato altri due furgoni di proprietà di un impresario edile; uno è stato ritrovato ieri in giornata, l’altro è ancora ‘disperso’.

L’ondata di furti durante le feste di Natale ha riguardato non solo la zona pedecollinare, ma anche le frazioni di Cerbaia, Vigliano, e San Martino alla Palma, dove nei giorni scorsi si sono verificati anche alcuni furti su auto e vandalismi assortiti. I cittadini sono esasperati, sui social postano ovviamente tutta la loro impotenza di fronte a episodi del genere, ma anche la richiesta di una maggiore incisività alla politica e alle forze dell’ordine. Da due giorni è terminato il servizio straordinario di presidio del parcheggio di Villa Costanza, deciso dal prefetto dopo una riunione con comune di Scandicci e Forze dell’Ordine. Vedremo se nel nuovo incontro sarà potenziato il controllo sul territorio e con quali modalità. Fabrizio Morviducci