“Siamo del Teatro Garibaldi, volete comprare un abbonamento?”. Ma è una truffa

Figline Valdarno (Firenze), 4 aprile 2023 – Falsi agenti del Teatro Garibaldi in azione a Figline Valdarno (Firenze) si presentano nelle case proponendo l'acquisto di abbonamenti. Ma è una truffa perché, spiega il Comune, il teatro non vende 'porta a portà. I cittadini sono invitati a segnalare il tentativo di truffa. Episodi sono stati segnalati nei giorni scorsi nella zona di via della Resistenza, a Figline. Il Comune invita i cittadini a non aprire la porta e a non acquistare nulla da chiunque si presenti come agente del Teatro Garibaldi.

Infatti, gli abbonamenti stagionali e i biglietti per i singoli spettacoli sono in vendita «solo ed esclusivamente presso la biglietteria del teatro, nei punti vendita Boxoffice Toscana e Unicoop Firenze, e online sul circuito Ticketone.it. Non esistono altri canali di vendita autorizzati».