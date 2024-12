Si ride in fiorentino. Lo spogliarello che fa spettacolo

Si alza il sipario sul teatro in vernacolo fiorentino, da sempre punto di riferimento per le rappresentazioni natalizie e di inizio anno. Sul palco l’apprezzato gruppo La Nave, diretto da Valerio Ranfagni, con la commedia ’Spogliarello in casa Bianchi’. Debutto giovedì 26 dicembre alle 16,30 al teatro La Nave in via Villamagna 11, alla Nave a Rovezzano con spettacolo anche per l’ultimo dell’anno. La commedia in vernacolo proseguirà tutti i sabati alle 21,30, le domeniche e i festivi alle 16,30 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Per info e prenotazione: 0556530284 oppure 3336633717.

Emozioni, battute e colpi di scena caratterizzano questo evento teatrale che unisce storia e tradizione nel segno della fiorentinità e dei suoi illustri trascorsi. ’Spogliarello in casa Bianchi’ farà vivere al pubblico di tutte le età due ore in allegria. Ecco la trama. Una giornata qualunque in un condominio nel rione San Niccolò a Firenze. Qui, abitano due famiglie che a differenza di altre sono in ottimi rapporti. La Famiglia Bianchi composta da Sandro, pensionato vedovo con l’hobby della poesia e suo figlio Giorgio, anche lui pensionato con moglie e due figli. Sandro, a differenza del figlio, è ancora interessato al gentil sesso e non perde occasione per fare delle avance a tutte le donzelle del condominio. Specialmente alla donna di servizio della famiglia Piana composta da marito, moglie e la cameriera. Sandro, attratto dalla pubblicità, si fa inviare dalla Svezia occhiali ‘speciali’ che hanno la facoltà di vedere ‘nudo’ le persone e un apparecchio per sentire quel che succede nell’appartamento accanto. Naturalmente da qui nascono situazioni a dir poco esilaranti, insomma il tutto dove fa da padrone la comicità fiorentina. La commedia si concluderà con una sorpresa finale che lascerà a bocca aperta tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Un appuntamento teatrale da non perdere, presentato dal Gruppo La Nave, che è un punto di riferimento nel panorama fiorentino del vernacolo, con Valerio Ranfagni regista e attore principale.

Francesco Querusti